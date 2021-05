Lõhnataju kadumine polnud midagi uut

Kui lõhnataju kadumine ei olnud noorukieas kroonilise nohu all kannatanud Hansole üllatus, siis maitsemeele kadumine oli talle uudne kogemus. «Maitsetaju kadumine oli esmakordne kogemus, olin paar nädalat täiesti ilma maitseid tundmata. Mul on vedanud, et maitsemeel taastus, mujal maailmas on ju kuulda inimestest, keda õpetatakse uuesti lõhnu ja maitseid tundma, minul jääb kogu see pull tegemata, õnneks kõik taastus,» räägib Hanso.