Tervise lühiuudised

Päikesepõletused lapseeas on suur oht

Vähiregistri statistika järgi esineb Eestis melanoomi esmajuhtusid aastas 220–250. Kõige rohkem diagnoositakse naha pahaloomulist kasvajat melanoomi tööealistel inimestel, 45–65-aastaste hulgas. «Haruharva leiab seda ka lastel ja päris noortel, ent see risk paraku järjest kasvab,» nendib Põhja-Eesti regionaalhaigla onkoloog-vanemarst Kadri Putnik. «Öeldakse, et lapsepõlves saadud päikesepõletused on kõige suurem melanoomi tekkerisk,» tõdeb arst. «Kui inimene sünnib, siis ei ole tal praktiliselt ühtegi pigmendimoodustist, kuid neid tekib igati loomuliku protsessi käigus elu jooksul juurde. Kui aga need hakkavad kuju või suurust muutma, veritsevad, sügelevad ja kihelevad, siis tuleks neile rohkem tähelepanu pöörata ja arstile näidata,» ütleb ta. PERH/PM