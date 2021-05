Nüüdsest sobivad doonoriteks ka vererõhuravimite kasutajad

Regionaalhaigla doonorluse osakonna juhataja-ülemarst Gulara Khanirzayeva sõnul mõjutab valikukriteeriumite muudatus enim just neid doonoreid, kes tarvitavad vererõhku alandavaid ravimeid. «Kui varasemalt oli nende ravimitega vereloovutamine vastunäidustatud, siis praeguste kriteeriumite järgi saab täisverd loovutada juhul, kui doonor on ravimi tarvitamisega alustanud vähemalt kaks nädalat tagasi, ravimite mõjul on vererõhk stabiilne ja normi piirides ning ei esine tüsistusi,» ütles doktor Khanirzayeva.