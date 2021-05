Vägivallast loobumise tugiliini juht: meie nõustajad on vestlusi pidanud ka arestimajas

«Aastaga on teenus tublisti arenenud, enam ei ole tegemist pelgalt telefoninõustamisega. Täna pakume vägivallast loobumiseks tuge seal, kus klient seda soovib – näost näkku või Skype’i vahendusel. Meie nõustajad on vestlusi teinud ka arestimajas,» rääkis ta.

McCaskilli sõnul ei ole vägivald ainult see, kui kellelegi füüsiliselt haiget tehakse, vägivallal on palju eri vorme. «Ähvardamine, jälitamine, liigne kontrollimine ja süüdistamine, alandamine ja manipuleerimine on ainult mõned näited vaimsest vägivallast, mille puhul on vaja muuta käitumismustreid. Vägivalda rakendatakse nii silmast silma suheldes, kuid ka virtuaalses maailmas,» rääkis ta.