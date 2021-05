Arst selgitab, milliste sümptomite korral võiks kahtlustada lapsel põletikulist soolehaigust

«Kui 2000. aastal sai Eestis põletikulise soolehaiguse diagnoosi 4-5 väikest patsienti aastas, siis tänaseks on see number tõusnud ligikaudu 20 lapseni aastas. Kindlasti on selle arvu taga haigestumise tõus, kuid eks oma osa on ka kiiremal diagnoosini jõudmisel. Fakt on aga see, et tänapäeva inimesed haigestuvad põletikulisse soolehaigusse järjest rohkem, enamasti juhtub see vanuses 15 – 35, ligikaudu 25 protsenti kõikidest põletikulise soolehaigusega inimestest saab oma diagnoosi lapseeas.»

Dr Kumm selgitab, et neil haigustel ühte ja kindlat tekitajat pole. «Siin mängivad rolli nii geneetika, keskkond, põetud infektsioonid kui ka meie mikrofloora. Me puutume järjest vähem kokku erinevate mikroobide ja parasiitidega, meid ümbritseb suhteliselt puhas keskkond. Palju on muutunud ka see, millist toitu me sööme ja kuidas me seda säilitame. Samuti loeb, milliseid infektsioone inimene elu jooksul on läbi põdenud. Põletikulised soolehaigused on rohkem heaoluühiskonna haigused, täpselt nii nagu mitmed teisedki autoimmuunhaigused.»

Arsti kinnitusel peetakse põletikuliste soolehaiguste puhul väga varaseks alguseks, kui see hakkab enne kuuendat eluaastat, alla teist eluaastat on tegemist infantiilse haigusvormiga, kuid keskmiselt diagnoositakse haigus Eestis 10-11-aastastel lastel. Kõige noorem põletikulise soolehaigusega patsient on Tallinna lastehaiglas saanud oma diagnoosi juba enne esimest eluaastat. Kuna haigus võib olla hiiliva kuluga, siis teinekord võib diagnoosini jõudmine võtta oma aja.

Milliste sümptomite korral võiks kahtlustada lapsel põletikulist soolehaigust?

Haiguse sümptomitest toob dr Kumm peamise tunnusena välja kõhulahtisuse. «Kõhulahtisus on kõige sagedasem sümptom, mis ajas süveneb, koos sellega võib lapsel olla samuti kõhuvalu. Kõhulahtisus võib esineda ka öösiti. Sagedased sümptomid on samuti väsimus, jõuetus, palavik ning kaalulangus. Kuna tegemist on kroonilise haigusega võivad sümptomid esineda ka niiöelda lainetena ehk vahepeal ise taanduda, üldiselt aga ajas järk-järgult süveneda. Alarmeeriv iga lapsevanema jaoks peaks olema veri lapse väljaheites, mis tähendab vältimatut visiiti perearsti juurde.»

Põletikulise soolehaiguse ning mõne viirusliku kõhuhäda vahel võib olla kerge vahet teha. Äkki tekkinud kõhulahtisus, millega kaasneb palavik ja oksendamine ning mis möödub mõne päevaga, on ikkagi enamasti viiruslik. Põletikuline soolehaigus aga ei teki üleöö, need sümptomid kujunevad sageli vaikselt ning kaebused võivad kesta pikemat aega. Kindlasti tasub sellisel juhul konsulteerida perearstiga, kes suunab vajadusel lapse põhjalikumaid analüüse tegema.

«Diagnoos on komplekt nii kliinilisest pildist, analüüsidest, endoskoopilistest ja radioloogilistest uuringutest,» lausus arst. «Kui jääb kaebuste alusel kahtlus põletikulisele soolehaigusele, siis võiks perearst hinnata esmalt vereproovi, soolehaigusele võivad viidata nii põletikunäitajate tõus kui ka aneemia.

Põletikulisele soolehaigusele viitab samuti kakaproovis tõusnud põletikumarker. Kui need näitajad soolehaigusele on olemas, siis tuleb patsiendile teha gastroskoopia ja koloskoopia, hinnata, millises soole osas ja missuguse iseloomuga põletik on,» rääkis arst.