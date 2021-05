USA avaldas, kui palju vaktsineeritutest on koroonaviirusega nakatunud

Tartu ülikooli veebileht « Tõenduspõhine info Covid-19 kohta » vahendab, et nendest juhtudest oli naisi 6446 (63%) ja patsiendi keskmine vanus oli 58 aastat. Esialgsetel andmetel oli 2725 (27%) nakatumist asümptomaatilised. Hospitaliseeriti 995 (10%) ja suri 160 (2%) patsienti. Hospitaliseeritud patsientidest 289 (29%) olid asümptomaatilised või hospitaliseeriti Covid-19ga mitte seotud põhjusel. Surmlõppega patsientide keskmine vanus oli 82 aastat ja neist 28 (18%) olid asümptomaatilised või surid põhjusel, mis ei olnud seotud Covid-19ga.

Kuna riiklik järelevalvesüsteem tugineb passiivsele ja vabatahtlikule aruandlusele, ei pruugi andmed olla täielikud ega esinduslikud ning eeskätt asümptomaatiliste juhtude sagedus võib olla mõnevõrra alahinnatud. Seetõttu keskendub CDC edaspidi läbimurdeinfektsioonide seirele, millega kaasneb hospitaliseerimine või surm, kuna need on olulisimad nii kliinilisest kui rahvatervise aspektist.

Kuigi vaktsiinid on väga tõhusad, on läbimurdenakatumised ootuspärased seni, kuni rahvastiku immuunsus saavutab leviku edasiseks pärssimiseks piisava taseme. Koroonaviirusega nakatumine pärast vaktsineerimist on aga ka praegu harv.