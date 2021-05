Laste vaimse tervise muresid aitavad lahendada nii perearstid kui ka vaimse tervise õed

Kuigi laste psühhiaatrite juurde on pikad järjekorrad, oskavad nii perearstid kui ka vaimse tervise õed lapsi ja nende peresid aidata. Haigekassa partnersuhtluse osakonna juhataja Marko Tähnas ütles, et vaimse tervise teemadega kehtib sama põhimõte nagu teiste terviseprobleemide puhul – alustada tuleks perearstist. «Perearstidel on sageli endal väga head teadmised ja oskused laste vaimse tervise teemadega tegelemiseks, samuti saab perearst teha vajadusel laste psühhiaatriga e-konsultatsiooni ning seejärel kas ravi ise jätkata või tõsisemate juhtumite puhul lapse edasi laste psühhiaatri vastuvõtule suunata,» rääkis Tähnas.