Aasta õde: patsientide üksildust oli personalil raske vaadata, tegime elu lõpul ka erandeid

«See pole kerge töö, see on töö kogu meeskonnaga. Pead osakonnas avatud silmadega ringi käima, hoidma kõigel kätt pulsil, et asjad toimiksid kvaliteetselt ja patsiendid oleksid hoitud,» ütleb Lall. «Sul on padja kõrval telefon ja pead kõne ka öösel vastu võtma. Näiteks on mulle helistatud öösel kell kolm politseist, et ma laseksin kontrollida, kas patsient ikka on palatis, sest ta on helistanud häirekeskusesse jutuga, et lamab pargis ja tal on külm. Sel patsiendil olid vaimsed probleemid ja loomulikult oli ta tegelikult palatis sooja teki all, aga tal peab olema õigus oma telefoni kasutada. On olnud ka teistsuguseid olukordi. Tartus Lina tänava haiglate kompleksi kõrval oli ööklubi. Olen sealt õhtul käinud patsienti otsimas, kes otsustas aknast välja pugeda ja minna «diskole».»