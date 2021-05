Uuringus ilmnes, mis viitab Covid-19 järgselt kopsukahjustusele

Kahjustust rutiinsete kompuutertomograafiate ja kliiniliste testide abil ei tuvastatud — seetõttu öeldakse patsientidele tavaliselt, et nende kopsud on normaalsed.

Meeskonna edasised uuringud on näidanud, et patsientidel, kes ei ole Covid-19ga hospitaliseeritud, kuid kellel on pikka aega kestnud hingeldus, võivad kopsud olla siiski kahjustunud.

Maailma juhtivas radioloogiaajakirjas Radiology avaldatud dokumendis ütlesid Oxfordi ja Sheffieldi ülikooli teadlased, et hüperpolariseeritud ksenoon-MRI (XeMRI) skaneerimised leidsid osa Covid-19 patsientide kopsudest kõrvalekaldeid enam kui kolme kuu jooksul – ja mõnel juhul üheksa kuud – pärast haiglast lahkumist, kui muud kliinilised mõõtmised olid normaalsed.

Sheffieldi ülikooli professor Jim Wildi ütles Medical Xpressis: «Uuringu tulemused on väga huvitavad. 129Xe MRI näitab täpselt kopsu osi, kus hapniku omastamise füsioloogia on häiritud Covid-19 pikaajaliste mõjude tõttu kopsudele, kuigi need näevad tavalisel skaneerimisel sageli normaalsed välja.»

Uuringu juhtivteadur, Oxfordi ülikooli radioloogiaprofessor ja Oxfordi ülikooli haiglate radioloogiakonsultant Fergus Gleeson lisas: «Paljud Covid-19 patsiendid tunnevad mitu kuud pärast haiglast vabanemist endiselt hingeldust. Hoolimata nende kompuutertomograafia uuringutele, mis näitavad, et nende kopsud töötavad normaalselt.»

Kõrvalekalded kopsudes takistavad hapniku vereringesse sattumist, nagu see peaks toimuma kõikides kopsuosades, selgitasid eksperdid.

Uuring, mida toetab Oxfordi biomeditsiiniliste uuringute keskus (BRC), on nüüd alustanud patsientide testimist, kes ei olnud Covid-19ga haiglaravil, kuid kes on käinud kliinikutes pika Covidi tõttu, mil osa haigusnähtudest ei taha taanduda veel kuude jooksul, ehkki viirus on kehast lahkunud.