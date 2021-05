Keskkonnaamet soovitab linnugripi tõttu vältida laidude külastamist

Loodusturismiks väga populaarsed paigad on meie laiud, mis on elupaikadeks paljudele lindudele, kellel on juuli keskpaigani aktiivne pesitsusperiood, teatasid riigiametid reedel ühises pressiteates. Pesitsusaja tõttu, kuid ka lindude gripi leviku vältimiseks, soovitavad ametit laidude külastamisest hoiduda.

Keskkonnaameti liigikaitse büroo juhataja Marju Eriti sõnul on kevadel ja suvel iseäranis tundlikud alad avamaastikud, näiteks laiud, rannikud, niidud ja sood, sest just nendel aladel pesitsevad linnud enamasti maas. «Paljudel aladel kehtivad ajalised viibimispiirangud, millega palume inimestel arvestada. Lihtsasti mõistetava Looduskaitse kaardirakenduse kaudu on teave kehtestatud viibimispiirangute kohta hõlpsasti kättesaadav. Piirangud on kehtestatud kõige tundlikumatele aladele, et tagada lindudele pesitsusaegne rahu,» ütles Erit.