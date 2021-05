Aasta õde Marje Rebane: Valga meedikutel on sünnitusosakonna sulgemine siiani hingel

«See on kurb, kuna küsimus ei ole ju ainult selles, et üksikindiviidil oleks hea, vaid et ka pere, sõbrad, sugulased oleksid terved. Reeglid ei ole välja mõeldud inimeste kiusamiseks, vaid et kõigil jääks tervis alles,» sõnab Rebane Med24s.

«Esimese laine ajal olid inimesed natuke rohkem sõnakuulelikud. Nad ei teadnud, mis haigus see on ja kuulasid rohkem seda, mida rääkisid terviseamet ning haiglajuhid.»

Tänavu valiti esmakordselt aasta õeks kaks õde – Tartu ülikooli kliinikumi õendusabi osakonna juhataja Angelika Lall ja Valga haigla kiirabi õde-brigaadijuht Marje Rebane. Rebane on töötanud õena 28 aastat nii Tartu ülikooli kliinikumis kui ka Valga haiglas.

Rebane ütleb, et teadmistejanu kannustab teda üha rohkem omandama. Ja sära patsiendi silmis, kui ta tunneb ennast paremini, kaalub kõik raskused üles.

«Kurb on see, et meditsiin on läinud suurte linnade keskseks. Saan hästi aru, et suurem osa nooremast elanikkonnast elab Harjumaal ja Tartus, aga ülejäänud Eestisse on jäänud elama palju vanemaid inimesi (nende vanemad ja vanavanemad) ning ka neile peab jääma meditsiin kättesaadavaks,» nendib Rebane. «Nad peavad saama oma muredele abi lähemalt, mitte ainult mõnest keskuses üle Eesti. 80-aastasele on väga kurnav, ka logistiliselt, sõita mitu tundi ühistranspordiga suurde meditsiinikeskusse 15 minutiks arsti vastuvõtule ja siis tagasi. Teatud haiguste jaoks peavad tõesti olema kompetentsikeskused, aga kõike ei saa viia väiksematest piirkondadest suurtesse haiglatesse kokku,» ütleb ta.