Tasub teada: millised on maksavähi sümptomid?

Arsti juurde jõuab Suurmaa sõnul terve hulk nooremapoolseid inimesi, vanuses 30–50, nii mehi kui naisi – viimaseid vähem –, kes on alustanud alkoholi joomisega varakult. «Kui selgub, et viimased 10–15 aastat on väga regulaarselt tarbitud alkoholi, võib olla juba tekkinud maksatsirroos,» nentis arst ajakirjas Tervise Meeter.