3. juunil kutsutakse üles jalgrattaga sõitma

Jalgrattal liikumine on Eestis populaarsust kogumas ning ka linnatänavatel on hakanud viimastel aastatel aina rohkem ratta- ja kergliiklusteid tekkima.

«See on elustiil, mida soovitame kõigile inimestele olenemata vanusest ja soost, sest see hoiab meid terve ja rõõmsana ning samal ajal säästame loodust. Kutsume kõiki sel päeval valima oma parimaks sõbraks ja liikumisvahendiks just jalgratta ning ärge unustage kanda kiivrit!», sõnas Eesti Jalgratturite Liidu peasekretär Urmas Karlson.