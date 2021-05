Hammaste kaotus võib häirida igapäevaste tegevuste täitmist

Uuringus analüüsiti 5631 täiskasvanute andmeid vanuses 50–70 eluaastat. Uuringu käigus küsiti osalejatelt kui palju on neil loomulikke hambaid (täiskasvanud inimesel on 32 loomulikku hammast) või hambaproteese. Seejärel mõõtsid teadlased aastatel 2014–2015 kogutud andmete abil hammaste kaotuse mõju igapäevastele tegevstele.

Vanemautor professor Georgios Tsakose sõnul on varasematest uuringutest teada, et hammaste kaotus on seotud funktsionaalse võimekusega, kuid see on esimene uuring, mis näitab, et hammaste kaotus avaldab mõju igapäevasele tegevusele (nagu näiteks söögi valmistamine, telefonikõnede tegemine ja poes käimine).