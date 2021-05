Ligi 12 000 Eesti õde ja hooldustöötajat saavad 50 euro väärtuses PAI kaardid

31. mai seisuga olid 3261 eraisikut ja 171 ettevõtet PAI toetuseks annetanud kokku 565 205 eurot. Eesti õdede liidu asepresidendi Gerli Liiveti sõnul on väga liigutav, kuidas Eesti inimesed on PAI algatusega kaasa tulnud.

«Kui algatajad meie poole talvel pöördusid, näis see aktsioon kui üks suur hea tahe, aga kuna numbrid olid müstilised, siis täit veendumust, et see kõik ka õnnestub, veel ei olnud. Aga õnnestus tänu headele Eesti inimestele. Suur, suur tänu meie õdede ja hooldustöötajate poolt kuulub kõigile annetajatele, iga panus on siin väga oluline, sest eeskätt on tegemist tunnustusprojektiga,» sõnas Liivet.

PAI algatajad pikendasid kampaaniat kuni septembrini, seades eesmärgiks koguda kokku 850 000 eurot. Sel juhul saavad PAI kaardi kõik Eesti õed ja hooldustöötajad.

«Alternatiiv olnuks täna ja kohe kõigile anda kätte kaardid väärtuses 33 eurot 25 senti, aga me usume, et PAI algatuse potentsiaal on suurem,» sõnas PAI üks algataja, Kultuuripartnerluse SA juhataja Meelis Kubits.

40 ja 10 euro vääringus PAI kaarte saab kasutada eraldi või koos ja nende teenuspakkujate juures, kes on PAI algatusega liitunud. PAI ühe algataja Katri Linki sõnul on 31. mai seisuga nende seas üle saja majutusasutuse, restorani, kultuuriasutuse või muu teenuspakkuja.

«Partnerite osakaal kasvab iga päevaga ja me julgustame kõiki liituma. PAI oli ju loodud selleks, et lisaks tähelepanule ja tunnustusele meie tublide õdede ja hooldustöötajate aadressil, üritada suunata täiendavaid vahendeid sinna, kus on olnud väga raske, majutus- ja toitlustusasutustel, meelelahutus- ja kultuurisektoris,» sõnas Link.

SA Kuressaare haigla toetusfondi juhataja Siiri Rannama sõnul on fondi inimesed õnnelikud, et saavad PAI algatuses kaasa lüüa.

«See on meie kogukonnale ja Kuressaare haiglale oluline tunnustus selle eest, mida Saaremaal on viimasel aastal tehtud ja nähtud. Fondi nimel tahan eraldi täna kõiki meie partnereid, kes on aidanud kujundustöödega, kes trükkinud kaarte või kandnud muid kulusid. See on olnud suur ühine pingutus, mis on samas pakkunud kõigile tegijatele ka suurt rahuldust,» ütles Rannama.