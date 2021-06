Psühhiaater: omadega pahuksis täiskasvanu ei pane tähele, kui laastav on solvunult vaikimine

Koroona-aasta on toonud ohtralt probleeme nii lastele-noortele, nende vanematele kui ka spetsialistidele. «Ei mina isiklikult ega ka minu kolleegid taha enam ­näha heitlikkust lasteaedade, koolide ja huviringidega seotud otsustes. Ei avamise-sulgemise, rahastuse ega hariduslike erivajadustega laste jaoks vajalike spetsialistide olemasolu kontekstis,» nendib dr Kleinberg. «Laste ja ­noorte elukogemus on väiksem ja ­kohaneda keerukam. Lastega perede päevad ja noorte võimalused sisukaks eneseteostamiseks peavad olema stabiilsed,» lisab psühhiaater.

Kõige rohkem on ajutiselt ­häiritud une, ärevuse ja meeleolu langusega seotud kaebusi. Sedalaadi murede puhul on eelkõige vaja teha muudatusi nii oma eluviisis kui ka hoiakutes, mis toetab loomuliku stressireaktsiooniga ­hakkama saamist. Kasvanud on ka ravimravi ja psühhoteraapiat ­vajavate ärevus- ja meeleoluhäirete esinemine. Noored, kellel on varem psüühika­häired, ebapiisav täiskasvanute toetus või keerulisem distantsõppega kohaneda, on kõige enam hädas olnud. Probleemide sagenemises on kindlasti rolli mänginud kooli- ja ­lasteaiarütmi kadumine, aga laiemalt kogu tavapärase elurütmi katkemine, sealhulgas näiteks trennide ja huviringide ärajäämine, keeld kohtuda sõprade ja vanavanematega, meele­lahutuse ärajäämine. Eraldi­seisvana ka hirm haigeks jääda, mure lähedaste pärast.