Ida-Tallinna keskhaiglas on plaaniline ravi taastunud kõikidel erialadel

Plaanilise töö taastumine patsientide jaoks toimub olemasoleva järjekorra alusel, ütles ITK kirurgiakliiniku juhataja, doktor Andrus Arak. Ta lisas, et esmaspäevast, 31. maist on kirurgilistes osakondades tavapärane töö taastatud.

Ortopeediakeskuse juhataja doktor Andres Kööp ütles, et keskus töötab täies mahus ja eilsest saab kasutada kogu osakonna voodifondi. «44 päeva raviti ortopeedia osakonna pinnal Covidi-haigeid ja siis ei saanud me plaanilist ravi praktiliselt üldse teha. Samuti oli tavapraktikast erinev erakorraliste traumadega haigete ravi,» märkis Kööp.

Ta lisas, et Covidi-eelset aega arvestades on nad seni teinud üle 400 operatsiooni vähem.

Kirurgiakliiniku juhataja Arak lausus, et plaanilise töö piirangud toimusid paralleelselt Covidi-osakondade avamistega. «Kirurgiakliinikus eraldati Covidi-osakondade tarbeks üle 50 protsendi voodikohtadest. Plaaniline töö oli piiratud kõikidel kirurgilistel erialadel. Edasi ei lükatud erakorralisi ja onkoloogilisi operatsioone,» ütles dr Arak.

Sisekliinikus oli plaaniline ravi viidud miinimumini viimased kuus kuud. Kui haige vajas kiiremat hospitaliseerimist, siis see võimalus ka pandeemia ajal leiti, ütles sisekliiniku juhataja doktor Kai Sukles. «Kui laiemalt vaadata, siis mitte ühelgi erialal ei jäänud need patsiendid, kes vajasid hädasti haiglaravi, haiglasse vastu võtmata. Nüüd vaatab iga eriala üle oma järjekorra ja need, kes jäid ootele, tulevad esimestena,» ütles Sukles.