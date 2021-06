Kuidas läheb Pardirallil ja kellele suunatakse annetused?

Pardiralli õnnestumisel on lisaks eraisikutele alati kaasa löönud suurt hulk ettevõtteid. 2021. aasta peasponsor on JMV Motors, kes paneb võidu saanud pardile ja tema omanikule välja kuuks ajaks uhiuue Audi A3 kasutusõiguse. «Pardiralli on lugu headusest. Auhind on vähim, mida me vähihaigete laste abistamiseks saame teha. Part, kes on Kadrioru kanalis võidu nimel rallinud, saab oma omanikuga otse võistlusrajalt võiduautosse istuda ja turvaliselt Eestimaa suve poole rallida,» ütles ettevõtte tegevjuht Virgo Veiman. «Lapsevanemana tean, kui rasked on laste haiguseperioodid, aga seda ei saa kuidagi võrrelda tolle äärmiselt kurnava raviga, mida Pardiralli kangelased peavad läbima. Soovime neile südamest head paranemist,» lisas Veiman.

Maks & Moorits on samuti üks ettevõtetest, kes sponsorina aasta olulisemal kummipartide võiduujumisel kaasa lööb. «Meie jaoks on südameasi Eesti spordi toetamine. Ent tegelikult on ju ka Pardiralli tõeline spordisündmus, mis toob starti tuhandeid kummiparte, kes esikoha nimel heitlusse asuvad,» ütles Maks & Mooritsa turundusjuht Mirjam Endla ja lisas: «Pardiralliga saame igaüks aidata lapsi ja noorukeid, kes on saanud ränkraske diagnoosi ning läbivad pikka ravimaratoni. Pardiralli on meeldetuletus meile kõigile, kui habras võib olla elu ning mis on elus tõeliselt oluline. Mulle meeldib väga Pardiralli korraldajate välja öeldud mõte, et Pardiralliga ei koguta üksnes raha, vaid see on meie kõigi võimalus näidata, et ühest heateost saab alguse mitu väiksemat.»