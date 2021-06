Südamearst Uuetoa toob välja lihtsa viisi, mis aitab alandada vererõhku

Südame-veresoonkonna haigused on maailmas juhtiv surma põhjus — umbes 32 protsenti inimestest sureb just nendesse haigustesse. Kõrgvererõhktõbi on südame-veresoonkonna haiguste oluline riskifaktor ja globaalne probleem. Kõrgvererõhktõve korral on korduvalt mõõdetud süstoolne vererõhk ≥140 mmHg ja diastoolne vererõhk ≥90 mmHg. «Viimase neljakümne aastaga on kõrgevererõhktõvega patsientide arv maailmas kahekordistunud ja suurim kasv on toimunud madala ja keskmise jõukusega riikides. Kokku arvatakse hüpertoonikuid olevat maailmas 1,13 miljardit,» ütleb Uuetoa.

Maailma terviseorganisatsioon (WHO) on 2025. aastaks seadnud ülemaailmseks eesmärgiks vähendada kõrgvererõhktõve esinemust 25 protsendi võrra ja üheks meetmeks on toiduga saadava soola vähendamine. WHO soovitab täiskasvanutel piirata toiduga saadava naatriumi kogust — kuni kaks grammi päevas ehk kuni viis grammi soola päevas). Nendes riikides, kus soolatarbimine toiduga on kõrge, suurem kui viis grammi päevas, soovitab WHO toidusoola tarbimist langetada 30 protsenti, toob Uuetoa välja. Samas tuleks keskmise soolatarbimisega riikides, kus inimene sööb keskmiselt kolm kuni viis grammi soola päevas, vähendada soolakasutust kindlasti nendel isikutel, kes kasutavad soola liialt, eriti siis, kui on tegemist vererõhuhaigega.