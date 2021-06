Mis on see punane täpp lapse nahal?

Hemangioom on veresoontest koosnev healoomuline kasvaja, mida esineb kuni 2,5 protsendil vastsündinutest ning kuni 10 protsendil üheaastastest lastest. Sagedamini arenevad hemangioomid ebaküpsetel lastel, kes kannatavad loote hapnikuvaeguse all. Kuid hemangioomid võivad ilmneda ka täiesti tervetel lastel, kuna teatud võtmegeen vastutab veresoonte kasvajate moodustumise kalduvuse eest ja selle esinemise korral püsib hemangioomide tekkimise oht ka normaalselt sündinud lapsel.

Hemangioomid on healoomulised kasvajad, mis ei metastaseeru teistele organitele, kuid on potentsiaalselt ohtlikud nende ettearvamatu kasvu ja leviku tõttu. Mõnel juhul võivad hemangioomid kasvada ümbritsevatesse kudedesse ja kui nad asuvad näiteks silma piirkonnas, võivad nad inimest ähvardada nägemise kaotusega. Kehal asudes võivad hemangioomid pikka aega veritseda ja pärast traumat ka aktiivselt kasvada. Sageli asuvad hemangioomid katmata nahal või näol, põhjustades esteetilist ebamugavust ja sotsiaalseid probleeme. Sellega seoses on laste hemangioomide ravi küsimus väga asjakohane.

Palju ravitaktikaid, millest moodsaim on laserravi

Kuigi diagnoos reeglina küsimusi ei tekita, siis ravitaktika pole kahjuks sugugi nii lihtne ja üheselt mõistetav. On levinud arvamus, et kuna paljud lapsepõlves esinevad hemangioomid võivad vanusega iseenesest kaduda või väheneda, ei tohiks lapsi asjatult varajaste meditsiiniliste protseduuride ja ebamugavusega ohustada. Seetõttu saavad paljud lapsevanemad, kellel on mure hemangioomide pärast, sageli perearstilt nõu, et tuleks oodata lihtsalt, et laps kasvaks.

Mitmed nahahemangioomide eemaldamise meetodid lastel – kirurgiline ravi, skleroteraapia, krüodestruktsioon, kiiritusravi – on väga ebamugavad ja valulikud, sageli on komplikatsioonide oht ja pikk taastumisperiood. Kuid viimastel aastatel on Eestis katsetatud ka laserravi uusi mudeleid laste pindmiste hemangioomide raviks. Uusimad meetodid võimaldavad eemaldada naha ja limaskestade hemangioome mitteinvasiivselt, kiirelt ja ohutult, vältides seega nende edasist arengut ja tüsistuste riski.

Rohkem kui 90 protsenti meie väikestest hemangioomidega patsientidest saab juba pärast esimest protseduuri stabiilse positiivse tulemuse. Valdav enamik laste hemangioomide laserraviprotseduure ei vaja anesteesiat, sest keskmise suurusega hemangioomide otsene kokkupuude laseriga võtab sõna otseses mõttes paar sekundit.

Laserraviga saab peaaegu igas vanuses laste naha ja limaskestade pindmised hemangioomid üsna mugavalt eemaldada. Enam ei ole vaja oodata, et nad areneksid, vaid võimalik on kohe vältida hemangioomi kahjustumise, verejooksu, infektsiooni, armistumise ja spontaanse kasvu riski ning samuti esteetilisi probleeme ja muid võimalikke tüsistusi.