Dr Peep Pree avaldas, mis on kasvatanud Eesti meeste huvi ilukirurgia vastu

«Nii meeste kui ka naiste seas oli märgatav näopiirkonna operatsioonide soovide suurenemine ja seda kutsutakse üle maailma zoom-boom'iks,» selgitas ilukirurg Peep Pree ERRile ja lisas, et läbi Zoomi ja muude veebiplatvormide on koosolekutel fookuses olnud just inimeste näod ja see on suurendanud soovi enda väljanägemist korrigeerida.

Tema sõnul üldist ametlikku statistikat pole, kuid oma töökogemuse põhjal saab väita, et meeste huvi ilukirurgia vastu on viimasel aastal suurenenud 20-30 protsendi võrra.