Eesti arstid saavad Covid-19 taastusravi juhendi, järelravi võib kesta üle aasta

Äsja valmis Covid-19 taastusravi käsitlusjuhend, mis on praegu terviseametis kooskõlastamisel. «Ühist käitumisjuhendit oli vaja selleks, et kolleegid saaksid pakkuda Covid-19 läbipõdenud patsientidele parimat ravi. See ravi võib kesta aasta, kuid võimalik, et kauemgi,» ütleb Ida-Tallinna keskhaigla taastusravikliiniku juht, terviseameti hädaolukorra meditsiinijuhi asetäitja Heidi Alasepp.