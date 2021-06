Ortodondid taunivad hambaarste, kes eriväljaõppeta nende tööd teevad

Paljudes kliinikutes üle Eesti pakutakse patsientidele ortodondi vastuvõttu, teavitamata neid, et arstil, kelle vastuvõtule nad pöörduvad, puudub tegelikult ortodondina tegutsemise luba, vahendab ERR .

«Meie hinnangul on tegemist arstieetika rikkumise ning patsientide tahtliku eksitamisega, sest patsientidel on täielik õigus eeldada, et kliinikud või arstid, kes neile ortodontilist teenust pakuvad, omavad vastavat luba ja kvalifikatsiooni,» leiab ortodontide seltsi president Valentina Kulak pöördumises ametkondade poole.