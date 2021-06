Levinud suvine seltskondlik ajaviide ei ole üldse nii ohutu kui arvatakse

Vesipiipe on kasutatud sajandeid Vana-Pärsias ja Indias. Tänapäeval on see populaarne seltskondlik ajaviide, mida pakuvad mimted baarid või kohvikud. Paljud inimesed on arvamusel, et vesipiibu suitsetamine ei kahjusta tervist ega ole nii ohtlik kui muud suitsetamise viisid.