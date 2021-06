Kas tervislikum on külm või kuum dušš?

Külm dušš ei pruugi olla meeldiv kogemus, eriti talvel, kuid sellel on kasulikke omadusi. 2014. aasta uuringust selgus, et külm dušš leevendab põletikku, vähendab lihaskrampe, leevendab valu, kiirendab seedimist, parandab vererõhku, vähendab stressi, suurendab dopamiinitaset ja parandab vereringet.

Külm vesi paneb pindmised veresooned ahenema, mille toimel suunatakse veri naha pinnalt ja jäsemetest siseorganitesse ja nii paraneb aju ja teiste organite verevarustus. Samuti on leitud, et karastamine parandab immuunsüsteemi võimet võidelda haigustekitajatega.

Kuuma duši all käimine parandab südame ja veresoonkonna tervist – 2014. aasta uuringust selgus, et südamehaigustega inimeste verevarustus paranes regulaarselt kuuma duši all käimise järel. 2012. aasta uuringust on selgunud, et soe vesi vähendab veresoonte jäikust, mis tekib, kui veresoonte seintele kogunevad ummistused.