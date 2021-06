Verekeskus alustab taas suvetuuriga

Tuur peatub kaheksas linnas: Narvas, Kärdlas, Rakveres, Haapsalus, Paides, Keilas, Raplas ja Kuressaares. Tuuri avalöök toimub 8.-9. juunil Narva Rugodiv kultuurimajas. Vereloovutusele on oodatud kõik doonorid, kelle südamesoov on aidata päästa elusid.

Regionaalhaigla verekeskuse juhataja Ave Lellep kutsub inimesi loovutama tunni oma suvest, sest suvekuud on verevarude osas alati kõige kriitilisemad. «Puhkusteperioodil sõidavad inimesed linnast ära maale, kuid varasemad aastad on näidanud, et just suviti on traumasid kõige enam – seega vajadus doonorvere järele kõrge,» selgitas Lellep. «Iga doonori panus võib abivajajale osutuda elupäästvaks.»

8.-9. juunil on verekeskuse suvetuur Narvas, 15.-16. juunil Kärdlas, 29.-30 juunil Rakveres, 19.-20. juulil Haapsalus, 26.-27. juulil Paides, 4.-5. augustil Keila, 11.-12. augustil Raplas ja suvetuuri viimane peatuspaik on Kuressaare. Igas linnas ootavad doonoreid kohalike ettevõtjate poolt lisaüllatused ja õnneloos.

Nüüd on vereloovutusele oodatud ka need doonorid, kes tarvitavad vererõhku alandavaid ravimeid või antidepressante. «Kui varasemalt oli nende ravimitega vereloovutamine vastunäidustatud, siis praeguste kriteeriumite järgi saab täisverd loovutada juhul, kui doonor on ravimi tarvitamisega alustanud vähemalt kaks nädalat tagasi, ravimite mõjul on vererõhk stabiilne ja normi piirides ning ei esine tüsistusi,» ütles Lellep. «Samuti on nüüdsest vereloovutus lubatud neile, kes tarvitavad antidepressante ja kelle enesetunne on hea.»