Üks dialoog õnnest

Oleme näinud, et inimesed hindavad üle eeliseid, mis tulenevad näiteks suuremast majast või kallimast autost.

Duncan: Kuidas muutuks ühiskond, kui suurema õnne loomise eesmärk asendaks suurema rikkuse loomise eesmärgi?

Layard: Noh, me teeksime paljusid asju teisiti. Alustuseks hindaksid inimesed oma isiklikke suhteid kõrgemalt kui suurt palganumbrit. Saan kergendusega öelda, et see hakkab kogu maailmas vaikselt juba juurduma. Ühes pandeemia ajal läbiviidud uuringust selgus, et 74% seab esikohale õnne, mitte raha ja 58% vastanutest ütles, et inimsuhted ja kommunikatsioon tegi pandeemia ajal kõige õnnelikumaks.

Lõppkokkuvõttes peab olema teistsugune kultuur, kus me hindame kõige rohkem seda, kudias me suudame maailma õnnele kaasa aidata, mitte seda, mida saame maailmast endale võtta. Andes kogevad inimesed rohkem õnnetunnet kui võttes.

Duncan: Mil moel on Covid-19 pandeemia suurendanud inimeste tähelepanu ja mõistmist sellele, mida nad vajavad ja mille poole nad tegelikult tahavad püüelda?

Layard: Ma arvan, et Covid on olnud kohutav, kuid see on inimestele teadvustanud, mis on nende jaoks tegelikult oluline ja millised teenused ühiskonnas on kõige olulisemad.

Duncan: Mida on pandeemiaga seotud sulgemised näidanud inimeste vajadusest sotsiaalse ühenduse järele?

Layard: Nagu me teame, on psüühiliste haiguste arv, umbes viimase aasta jooksul, märkimisväärselt suurenenud, sest inimesed on olnud üksildasemad, eraldatumad ja sunnitud olema omaette. Kui inimesed ei hinnanud enne sotsiaalsete sidemete olulisust, siis nüüd teevad nad seda kindlasti.

Duncan: Uuringud näitavad, et inimese õnne täiskasvanuna ennustavad kõige paremini inimese õnn lapsena. Kuidas selles osas hinnata vanemate ja pere rolli?

Layard: Vanemad ja perekond on väga olulised, kuid ka koolide roll on ülioluline ja põnev. Paljud inimesed arvavad, et koolid ei saa laste õnne nimel palju ära teha, kuid meie tehtud uuringud näitavad, et koolidel ja üksikutel õpetajatel on tohutu erinevus. Näiteks, kui uurida 8-aastaseid lapsi, on näha, et kui õpetaja neid õpetab, mõjub see nende heaolule ja majanduslikule tulemuslikkusele kuni 20-aastani.

Muidugi ka vanemate olulisus, peab olema tingimusteta armastus, kuid tugev kindlus.

Duncan: Mida saavad tööandjad teha, et vähendada ärevust töökohal ning soodustada töötajate motivatsiooni ja õnnetunnet?

Layard: Kõige tähtsam on see, et töö oleks korraldatud nii, et meeskonnaliikmed oleks täielikult kaasatud otsuste tegemisel töö mustri kohta - see tähendab, kuidas sobib töö kogu ülejäänud eluga. Samuti oluline on preemiasüsteem.

Teine komponent on suhtumine vaimse tervise probleemidesse. Kui töötaja näib murelik või on tal silmnähtavalt ebamugav, tuleks seda märgata.

Duncan: Teie uuring näitab, et grupi tulemustasu annab rohkem õnne kui individuaalne tulemustasu. Mida ütleb see sotsiaalse ühenduse vajaduse kohta?

Layard: Inimesed armastavad meeskonnavaimu. Inimestele meeldib kuuluda meeskonda, millel on ühine ühine ettevõtmine. See on inimpsühholoogia ülioluline osa. See on nii spordis kui ka töökohal.

Duncan: Paljud tänapäeva poliitikud näivad arvavat, et inimeste õnne saab osta «tasuta kraamiga». Mida teie uurimus selle rõhuasetuse kohta näitab?