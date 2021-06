Mida teha, kui laste nutisõltuvus võtab elu üle võimust?

Algas puhkus ja nüüd oleks aega perega Eestimaa avastamiseks. Tahaks poja (9) ja tütrega (11) ringi sõita, näidata ajaloolisi paiku ja kohti, kus ise sai lapsena käidud. Lubadusega osta hamburgerit ja limonaadi sai nad küll väiksele reisile, aga juba tund aega hiljem ei saanud nad pilku mobiililt, ja kui need mõneks ajaks enda kätte võtsin, läks lahti iseloomu näitamine. Pidime selle väikse draama keskel ikka varsti koju suunduma, nad niikuinii ei olnud peale telefonide millestki muust väga huvitatud. Kardan, et neil on nutiseadmetest sõltuvus. Kuidas ma nüüd oma lastele elu sügavamat ja igavamat poolt tutvustan, kui mu vastaseks on plinkivad ekraanid?