Arst avaldab, kuidas lihtsal moel vähendada pingeid õlavöötmes ja ennetada peavalusid

Kui on võimalus, sättida oma töölaud nii, et saaks aknast välja vaadata vaheldumisi arvuti ekraani vaatamisega, soovitab dr Tuubel ajakirjas Tervise Meeter. «Väikesed aknata sundventilatsiooniga toad on kõige suuremaks nuhtluseks silmadele, neid oleks targem võimalusel vältida,» ütleb arst.

«Ajalooraamatutesse peaks jääma ka arvamus, et silmi tuleb puhata prillideta. Kui inimesele on prill määratud, on soovituslik neid ikkagi kanda. See aitab vältida olukorda, kus lõpuks on silmanägemine suurest ülepingest udune nii kaugele kui lähedale ja tundub, et ükski prill enam ei aita. Kui inimene kannab oma õigeid prille, siis see vähendabki silmade pinget ja ülekoormust,» selgitab Tuubel. Samuti vähendab arsti sõnul ekraanidest eemaldumine, sundasendist välja tulemine ja vabas õhus liikumine pingeid õlavöötmes ja seljas ning pingepeavalusid.