Eestis algab laiaulatuslik täiskasvanute uuring

Eesti elanikkonnale on vahepealsel perioodil pakutud tasuta kursusi nii üldpädevuste kui ka erialaste oskuste täiendamiseks. Täiskasvanud on olnud aktiivsed õppijad nii digipädevuste, sotsiaalsete oskuste ja ettevõtlikkuse jm arendamisel. Viimase viie aasta jooksul on täiskasvanud õppijatele suunatud täiendkoolitustel osalenud kokku üle 64 000 inimese.

PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) on rahvusvaheline täiskasvanute oskuste uuring, mille eesmärgiks on mõõta täiskasvanute funktsionaalset lugemisoskust, matemaatilist kirjaoskust ja probleemilahendusoskust tehnoloogiarikkas keskkonnas ning lisaks neile ka lugemise ja arvutamise baasoskusi. Uuringus osaleb sel korral 33 peamiselt OECD riiki.