USA raport: koroonaviiruse geenianalüüsi järgi võib olla usutav selle levik laborist

USA luureagentuurid kaaluvad kaht tõenäolist stsenaariumi — kas viirus sai liikvele laboriõnnetusest või et see tekkis inimeste kokkupuutel nakatunud loomaga —, kuid nad pole jõudnud järeldusele, ütles Biden.

Endise presidendi Donald Trumpi administratsiooni ajal levinud endiselt salastatud USA luurearuandes väideti, et kolm Hiina Wuhani viroloogiainstituudi teadlast haigestusid 2019. aasta novembris nii raskelt, et vajasid haiglaravi, teatasid USA valitsuse allikad.

Maailma terviseorganisatsiooni kõrgeim ametnik Mike Ryan ütles esmaspäeval, et WHO ei saa sundida Hiinat avaldama rohkem andmeid Covid-19 päritolu kohta, lisades samas, et pakub välja edasised uuringud, mis on vajalikud, et mõista viiruse jõudmist «järgmisele tasandile».