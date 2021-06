Millised küsimused kerkivad esile vastsündinu külastamisel koroonaperioodil?

The Washington Post pani kirja küsimused, millega peavad värsked lapsevanemad silmitsi seisma. «Vastsündinutel võib olla külastajaid, kuid järgima peab ettevaatusabinõusid,» sõnab neonatoloog Jorge Perez.

Milliseid ettevaatusabinõusid peavad külastajad järgima?

Perezi sõnul peaks külastajad kindlasti käsi pesema ja maski kandma, olenemata sellest, kas nad on vaktsineeritud või ei. Vastsündinud immuunsus on veel nõrk ja seetõttu võivad viirused väga ohtlikud olla. Lisaks soovitab Perezi võimalusel kohtuda välitingimustes kui ilmad seda vähegi lubavad.

«Kuna Covid-19 levib peamiselt hingamisteede tilkade kaudu, peaksid vanemad paluma külastajatel vältida lapse musitamist, sest see võib levitada ka teisi baktereid,» sõnas Perezi.

Kas vanemad peaksid lubama ainult vaktsineeritud külastajaid?

Texase Pearlandi osariigi sünnitusarst ja günekoloog Tamika Cross ütleb, et see võib olla tundlik teema. «Kui külalised on vaktsineeritud, pakub see siiski teatud mõttes kindlustunnet. Lisaks tasuks küsida, et millal on vaktsiin saadud, see mängib olulist rolli. Kõige rohkem kaitset pakub ikkagi maski kandmine,» räägib Cross.

Kas ka vastsündinu õed-vennad või lapsevanemad ise peaksid maske kandma?

Sünnitusarst Talitha Phillipsi arvates edastavad USA lastearstid selle kohta vastuolulisi sõnumeid. Phillips on kuulnud mõlemaid variante.

Laste nakkushaiguste arsti Chla Sanborni sõnul oleks maski kandmine tarvilik üle kahe- või kolmeaastaste laste puhul. Vanemad õed-vennad oskavad kindlasti juba rohkem ettevaatusabinõusid järgida. Samuti väljutavad täiskasvanud rohkem piiskasid läbi hindamisteede kui lapsed.

Kui ohustatud on vastsündinud Covid-19 viirusesse nakatumisel?

Kogu pandeemia jooksul on hästi dokumenteeritud, et lapsed nakatuvad Covid-19-ga vähem kui täiskasvanud ja isegi kui haigestuvad on lastel kergemad sümptomid.

Vastsündinuid koroonaviirusega nakatunud beebisid pole palju, kuid kui see haigus peaks neid tabama, on haiguse avaldumine minimaalne. Suuremaks mureks võivad olla vanemad õed-vennad, kes kannavad lihtsamini viirust edasi.

Kas imikutel võivad olla antikehad, mille nad on saanud viiruse läbipõdenud või vaktsineeritud emalt?

Antikehade testimist imikutele ei soovitata, kuid esialgsed uuringud näitavad, et rasedalt vaktsiini saanud emad edastavad tõenäoliselt antikehasid ka veel sündimata lapsele.

«Kui ema on nakatunud, siis loodetavasti tekib ka kõhubeebil mingisugunegi immuunsus. Siiski ei tea me kaua see kestab ja kui suures ulatuses see tekib,» kommenteerib Perez.

Milline võib olla külaliste mitte lubamise riskid?

Vaimne tervis on terves maailmas olnud pandeemia ajal languses. Seega võib kontaktide vältimine tekitada noorele perele kurvameelsust. Eriti suureks ohuks võib kujuneda sünnitusjärgne depressioon, mis võib olla tingitud kontaktide vähenemisest ja isoleeritusest.