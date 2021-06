«Piima joomine on oluline selles sisalduvate toitainete poolest, mis on toitumise seisukohalt hästi omastatavad. Piim koosneb küll ligi 87 protsendi ulatuses veest, kuid tegelikult on piim rikkalik erinevate toitainete poolest ning seetõttu tuleks seda pidada rohkem toiduks, kui lihtsalt joogiks,» sõnab Toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskuse teadur Rain Kuldjärv.