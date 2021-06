Koroona-aasta on käivitanud Tartumaa terviseradadel kirka elu

Tartumaal Kastre vallas asub Vooremäe terviserada, mis on paljude sportlaste lemmikpaik talvisel ajal kui avatud on kaheksa kilomeetrine suusaring, mis on ka osaliselt valgustatud. Sealjuures veel valgustatud kelgumägi väiksematele spordisõpradele, jalgratta downhill-laskumised ehk mäest allasõidurajad ja kettagolfi rada.

Kastre vallavanem Priit Lomp tunneb rõõmu, et kui Vooremäe tervisespordikeskus on tuntud rohkem talvise sihtkohana, siis on nüüd on harrastajad sinna tee leidnud ka suveajal. Kõige rohkem võib suvistel terviseradadel kohata kettagolfareid, kes naudivad 18 korviga Vooremäe rada, mis on Eesti üks populaarsemaid. Lisaks kohtab Lombi sõnul ka mitmeid ekstreemrattureid, kes on tulnud sihtkohta just downhill raja tõttu.

«Vooremäe tervisespordikeskus on kasutajate seas väga populaarne. Lumistel talvedel kasutab rada keskmiselt 400-500 kasutajat päevas (nädalavahetusel on see arv enam kui 1000), suveperioodil on keskmine kasutajate arv päeva peale ligi 250,» sõnab Lomp.

Tartu Tähtvere spordipargi haldusjuhi Marti Viilu sõnul on suvine melu Tähtvere pargis alles algamas. Eriti nüüd, kus suveilmad hakkavad hoogu võtma, pakub spordipark tegevust nii lastele, lastevanematele kui ka harrastussportlastele. Tegevusi on spordipargis küllaga, lisaks jalutamisele, jooksmisele ja rattasõidule on võimalik mängida kettagolfi, kasutada skateparki, sõita BMX jalgrattakrossi raja või lihtsalt loodust nautida. Talvisel ajal saab aga suusatada ja uisutada.

Nagu Vooremäel, on ka Tähtvere pargis kettagolfirada, mis on samuti 18 korviga ja sobib nii harrastajatele kui ka kogematele mänguritele. Juba sel nädalavahetusel kogunevad kettagolfi harrastajad Tähtvere parki, et anda kettagolfi avalöök. Lisaks sellele on eesootaval nädalavahetusel kavas ka BMX ratturite suurvõistlus, kuhu oodatakse inimesi trikiratturitele kaasaelama.

SA Tähtvere Puhkepark juhataja Marti Viilu Tähtvere skatepargi renoveerimistöödel 2016. aasta septembris. FOTO: Margus Ansu/Scanpix

Viilu sõnul on Tähtvere park suures arenemisjärgus, kolme aasta jooksul soovitakse arendada välijõusaali, luua lastele mõeldud suusahüppemägi, rattakrossi rada ja rattahoolduspunktid.

Koroona-aeg tõstis oluliselt spordipargis käivate inimeste arvu. «Külastatavus tõusis 2020. aasta kevadel lausa 300 korda, parki külastas 600-1000 inimest päevas,» sõnas Viilu. Tähtvere spordipark pakkus head alternatiivi tol hetkel kinni olnud jõusaalidele. Suvesoojade ja piirangute nõrgenemisega tõusevad külastusnumbrid ehk veelgi.