Eestlaste loodav innovatsioonitugi aitab depressiooni ravida

Ideeks on luua platvorm, mis toetaks patsienti erinevate ravi- ja tugimeeskondade vahel navigeerimist. Sündmusel osalejad nõustusid, et oluline on parandada ravi- ja tugimeeskonna vahelist kommunikatsiooni, et terviklikult ja tervishoiuressursse säästes jälgida ja toetada patsienti tema raviteekonnal.

Kui võtta arvesse, et iga-aastaselt lisandub Eestis üle 20 000 psüühikahäire diagnoosi saanud inimese, siis on rakendus igati vajalik vahend. Ideed hakkab teostama tarkvaraarendusettevõte Thorgate koos vaimse tervise valdkonna ekspertidega.

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna vaimse tervise eksperdil Käthlin Mikiveril on hea meel, et ka erasektor on vaimse tervise teemasid tähtsustamas. «Õigeaegse ja parima võimaliku vaimse tervise toe ja ravi pakkumiseks on vaja leida süsteemis uusi lähenemisi, mis tõhustaksid patsiendi ja ravimeeskonna koostööd. Kaasaegsed, teaduspõhised ja efektiivsed digilahendused on kindlasti üks selline võimalus,» ütles Mikiver.