Kliinilised uuringud ahvidega annavad lootust HI-viiruse ravile

Oregoni Tervise- ja Teadusülikooli teadlased uurisid monoklonaadset antikeha nimega leronlimabi (monoklonaalsed antikehad on bioloogilisedvalgud, mis ründavad organismis vähirakke) ning leidsid, et laboris valmistatud antikeha võib täielikult ära hoida ahvide nakatumise HI-viirusesse.

Uuringu tulemused näitavad, et leronlimab võib vältida AIDS-i põhjustava viiruse nakatumist inimestesse. «Meie uuringutulemused näitavad, et leronlimab võib olla uus relv HIV epideemia vastu,» ütles uuringu juhtivteadur professor Jonah Sacha.

Meditsiiniteaduste doktor Lishomwa Ndhlovu lisab, et tulemused, mis on suunatud HIV kaasretseptorite CCR5-le, võivad olla murrangulised, sest see võib kujuneda vahendiks, mis suudab jäljendada CCR5 geneetilisi mutatsioone, mis omakorda muudab teatud isikud nakkuse suhtes immuunseks.