ELi heakskiit Covidi digitõenditele tagab suvel ohutu reisimise

OQ koodiga seotud tõendeid, mis on kättesaadavad nii digitaalselt kui ka paberkandjal, hakkavad väljastama kõik liikmesriigid ja see on inimestele tasuta. Tõend ei ole vaba liikumise eeltingimus ega reisidokument, vaid näitab, et inimene on Covid-19 vastu vaktsineeritud, tal on kehtiv negatiivne testitulemus või on ta haigusest tervenenud.