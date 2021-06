Teadlased uurisid kuidas vanureid tervemana hoida

Teadlased täheldasid eelkliinilistes uuringutes, et senolüütilised ravimid vähendasid vanematel hiirtel suremust koroonaviirusesse. Lisaks eemaldavad senolüütilised ravimid kehast vananevad rakud, mis võivad vanusega muuta inimese haigustele vastuvõtlikumaks.

On teada, et eakad ja krooniliseid haiguiseid põdevad inimesed on koroonaviiruse suhetes eriti haavatavad ja selle põhjust prooviski uurimisgrupp teada saada. Katses surid pea kõik hiired, kes olid vanemad ja kellele võimaldati kokkupuude beeta-koroonaviirusega.