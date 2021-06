Tervisekontroll võib tulevikus kallimaks muutuda

Kaubanduskoda leiab, et kavatsus muuta tervisekontrollide praegust regulatsiooni toob kaasa positiivseid muudatusi, kuid samas võivad oluliselt suureneda ka tööandja kulutused.

Praeguseks suurimaks probleemiks hinnatakse seda, et tööandja ja tervishoiuarst ei tee piisavalt koostööd ning tervisekontrollis ei pruugi lähtuda töökeskkonna riskidest.

Probleemi lahendamiseks soovib ministeerium laiendada tervisekontrollidega seotud teenuse sisu nii, et lisaks tervisekontrollile on tööandjal edaspidi kohustuslik tellida töötervishoiuarstilt ka ettevõtte tervikuna analüüsimine, töökeskkonna külastus ning konsultatsioon.

«Töötaja tervisesse panustamine oluline ning sellest tulenevalt on tähtis ka see, et töötervisekontroll oleks kvaliteetne ja sisuline, kuid ministeeriumi väljapakutud lahendus teeb tööandjale teenuse praegusest oluliselt kallimaks,» sõnab Palts.