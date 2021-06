ITK sai Euroopa vähikeskuste organisatsiooni liikmeks

«Selle organisatsiooni täisliikmeks saamine on suur tunnustus Ida-Tallinna keskhaigla vähiraviga tegelevatele töötajatele aga samas ka suur vastutus - olla võrdväärne osaline Euroopa tunnustatud vähikeskuste seas,» ütles organisatsiooniga ühinemise protsessi üks juhtidest, ITK kirurgiakliiniku juhataja Andrus Arak. «Saame nüüd täie veendumusega kinnitada, et pakume tänaste teadmiste ja praktika tasemel kvaliteetset diagnostikat ja vähiravi.»

Patsientidele, haigeid suunavatele raviasutustele ja ka Haigekassale annab see tunnustus kindlustunde, et tegemist on kvaliteetse raviteenuse pakkujaga. „Vähihaigestumus kasvab kahjuks kõikjal, ka Eestis, ja seetõttu on väga oluline hea kättesaadavusega parim võimalik ravi kõikidele patsientidele. Vähist tervenenud inimesed moodustavad täna 5% Euroopa elanikkonnast. Ka neil on meile konkreetsed ootused paremale elukvaliteedile, teise kasvaja tekke ennetamisele, võimaliku päriliku seosega kasvajate osas,“ ütles dr Arak.