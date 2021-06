Sellest gaasist võib tulevikus saada depressiooni ravimise vahend

III faasi kliinilistes uuringutes on MDMA osutunud traumajärgse stressihäire väga tõhusaks ravimeetodiks ja hiljutistes uuringutes leiti, et suukaudne ketamiin vähendab oluliselt enesetapumõtteid.

Nüüd lisandub ridadesse dilämmastikoksiid ehk naerugaas. Uus uuring 24 osalejaga Ameerika Ühendriikides leidis, et selle gaasi väike annus võib leevendada depressiooni sümptomeid.

Naerugaasi eeliseks on selle püsivus, mis kestab mitu nädalat. Lisaks on manustamisel väga vähe kõrvaltoimeid. «Olime üllatunud, et ühekordse manustamise järgsed mõjud kestsid kaks nädalat,» lisas trauma anestesioloog Peter Nagele Chicago ülikoolist.