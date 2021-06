Mida teha, kui töö ja elukaaslase kaotus on teinud enesehinnangu maatasa?

Koroona-aastal kaotasin nii töö kui ka elukaaslase. Viimane on elu ja tervise juures, aga meil õnnestus teineteise südamete küljest lahti kasvada.... Pandeemiaaeg on õõnestanud eneseusku, olen jäänud ilma paljust, mis oli enne mulle väga oluline. Nüüd on väike segadus, et kuidas peaksin äkitselt justkui taastunud normaalsuses uuesti normaalselt edasi elama. Kahtlen endas peaaegu igal sammul. Millest peaksin alustama, et leida endale suunda võttes uuesti toekas jalgealune?