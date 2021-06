Toitumisterapeut avaldab, millisel temperatuuril hakkavad toidus hävinema kasulikud ained

Rohelistes lehtviljades ja köögiviljades leiduvad ühendid, tugevad antioksüdandid, mis pakuvad kaitset tervisehäireid soodustavate oksüdatiivsete kahjustuste eest. Erinevad fütotoitained toimivad organismis erinevalt – üks suudab hävitada vähirakke, teine võidelda organismis ringlevate vabade radikaalidega jne. Inimeste elulaad ja -keskkond on selline, mis paneb organismi antioksüdantse kaitsevõime väga tugeva surve alla. Tervise tagab see, kas annad oma kehale piisavalt materjali, et keha saaks maksimaalselt funktsioneerida.