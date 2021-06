Haigekassa kaugteenuste tagasiside: vastuvõtt võiks kesta kauem ja toimuda läbi video

Selle aasta märtsikuu jooksul distantsilt eriarstiabi saanute tagasiside näitas, et 91% patsientidest olid kogemusega rahul – kaugvastuvõtt või -teraapia annab võimaluse abi saamiseks arstiga suhelda oma kodust lahkumata ning seega oluliselt nii inimese aega kui ka raha kokku hoida.

Rahulolematus seisnes eelnevalt kokku leppimata vastuvõtuajas või näiteks liiga lühikest aega kestnud vastuvõtus. Haigekassa kaugteenuste projektijuht Jaarika Järviste sõnas, et kuna kaugteenuste kasutuselevõtt on toimunud paralleelselt patsientide käest tagasiside küsimisega, on nii haigekassal kui ka teenuse osutajatel hea pilt sellest, millega rahul olla ja mis suunad vajaksid edasi arendamist.