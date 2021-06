Täna on rahvusvaheline veredoonorluse päev

Aasta jooksul on PERH verekeskuses verd loovutanud doonoritel olnud võimalus valida sümboolse meene asemel annetuskaart, toetamaks vähekindlustatud peresid. Annetuskaarte on aastaga kogunenud 509 ning nende abil kingitakse 48 Hiiumaa pere igale liikmele kingikotid šokolaadide ja meepurgiga.

«Meil on siiras heameel, et nii paljud doonorid soovivad lisaks vereloovutusele aidata teisi Eestimaa inimesi ka muul moel,» ütles PERH verekeskuse doonorluse arendusjuht Ülo Lomp. «Loodame, et magusast kingikotist on hiidlastele palju rõõmu ja täname selle eest kõiki annetuskaardi täitnud doonoreid.»