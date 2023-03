VIDEO ⟩ Elustamise ABC: kas mäletad kuidas elustada abivajajat?

6. Ava kannatanu hingamisteed, selleks pane üks käsi kaelale ja teine lauba peale ning liiguta kannatanu pea kuklasse.

Kõige suurem viga, mida elustamisel tehakse on see, et ei hakatagi elustama.

7. Elustamise jaoks peab liikuma nii kannatanu kõrvale kui võimalik. Ligipääsu rinnakule ei tohi segada riided riided, elustamist alustades võta kannatanul ära ülariided.

8. Toeta peopesa alumine osa rinnaku keskele, nii et käed oleksid üksteise peal kindlalt fikseeritud ehk käed oleks sirged ja lukus. Avalda tugevat survet rinnakule vajutades otse ülalt alla ligi 100-120 korda minutis.

9. Alusta elustamist vajutades vertikaalselt kätega rinnakule. Elustamise käigus võib juhtuda, et purunevad roided. Sel juhul ei tohi elustamist lõpetada, see on loomulik asi, mis juhtuda võib.

10. Elusta kuniks kiirabi saabub. Elustamist ei tohi lõpetada kui on kuulda kiirabisireene, tegevus tuleb anda edasi. Kui oled elustamisest väsinud, kuid viibid rahvarohkes kohas, siis on igati õige küsida, kas keegi saaks elustamise üle võtta.

Põhilised elustamisvõtted on toodud välja järgnevas videos:

ELUSTAMINE AED MASINAGA

Automaatne kehaväline defibrillaator ehk AED on elustamisaparaat, mida leidub paljudes kohtades (lennujaamad, kaubanduskeskused, muuseumid jne). AED annab äkksurmas inimesele elektrišoki, mis aitab stabiliseeruda südametöö.

Siinkohal on oluline, et elustamisaparaati saab kasutada siis, kui elustamise juures on vähemalt kaks inimest. Kellest üks teeb samal ajal südamemassaaži kuniks teine valmistab ette elektrišoki tegemist.

Elustamist AED elustamisaparaadiga saab vaadata järgnevast videost:

Eesti Punane Rist kutsub oma koolitusele kõiki inimesi, sest elustamine on vajalik oskus, kõige suurem viga, mida elustamisel tehakse on see, et ei hakatagi elustama.