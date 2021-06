Dr Andreas Abel: olulisemad tervisenäitajad tuleks iga 4-5 aasta tagant üle vaadata

Verepildi ehk hemogrammi abil hinnatakse veres sisalduvate rakkude hulka ja struktuuri. Vererakud jagunevad kolmeks. Koroonapandeemias on hulgaliselt tähelepanu saanud valgeverelibled ehk leukotsüüdid , mis on eelkõige olulised organismi kaitsevõime jaoks. Võõra haigustekitaja, näiteks viiruse või bakteri sattumisel organismi suudavad valgelibled muuhulgas hakata tootma antikehasid.

Punalibled ehk erütrotsüüdid on tuntud oma hemoglobiini sisalduse poolest, mille roll on organismis hapnikku transportida. Vereliistakute ehk trombotsüütide tase on seotud vere hüübimisega. Kui neid on liiga vähe, võib hüübimine olla takistatud ja tekkida ootamatud verejooksud. Liiga palju trombotsüüte võib olla trombide üheks tekkepõhjuseks.