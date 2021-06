Regionaalhaigla EMO on ülekoormatud, ooteajad võivad venida 8 tunnini

«Nagu ikka, kaasneb suvehooajaga nii raskete kui kergemate traumade ja muude erakorraliste tervisemurede kasv. Kuna EMO on mõeldud erakorraliste akuutsete tervisemurede lahendamiseks, palume tungivalt kaaluda kergemate tervisemuredega EMOsse tulemise vajadust,» ütles regionaalhaigla erakorralise meditsiini keskuse juhataja kohusetäitja Kristiina Põld.

Põld lisas, et kergemate sümptomitega palutakse jätkuvalt perearsti poole pöörduda või konsulteerida perearstidega nõuandetelefonil 1220. Tervisemured, mis pole aegkriitilised ega vaja kõrgema etapi eriarstiabi, tuleks haigla teatel lahendada oma perearsti või pereõe kaasabil.

EMO on eelkõige mõeldud erakorraliste tervisemurede lahendamiseks, mistõttu tuletab haigla meelde, et perearst peab inimese akuutse tervisemurega vastu võtma samal päeval, mitte-akuutse mure korral 5 tööpäeva jooksul. Suure koormuse tõttu võivad ooteajad EMO arsti vastuvõtule kergemate kaebustega pikeneda 6 tunnilt kuni 8 tunnile.

«Kuna EMO-s on tõsiste haigusseisunditega inimesi väga palju, siis venivad ooteajad kergemate haigustunnustega inimeste jaoks väga pikaks ja inimese jaoks on ebamõistlik koridoris nii pikalt oodata,» selgitas Põld. Puugihammustused, kerged marrastused, viirushaiguste sümptomid ja muud kergemad tervisemured on kohane lahendada perearsti abi kasutades.