Lapsevanem, õnnetus sinu lapsega ei hüüa tulles

Tallinna Lastehaigla traumapunkti pöördub aastas keskmiselt ligikaudu 20 000 last, 59% kõigist traumapunkti pöördujatest on 7-14-aastased koolilapsed.

«Kogemus näitab, et esimesed vaheajanädalad, kui lapsed saavad koolist vabaks, on paraku alati õnnetusterohked,» sõnab Tallinna Lastehaigla traumatoloogiaosakonna juhataja dr Jana Kritt. Samuti on töörohke periood lastehaiglas augusti lõpp, kui lapsed tulevad maakodudest ja laagritest linna tagasi.

Paljud õnnetused sõltuvad sellest, mis laste seas hetkel populaarne on

Kõige sagedamini diagnoositakse traumatoloog-ortopeed dr Andres Lukanenoki sõnul käeluumurde ja peapiirkonna haavu. Suvistest traumadest on populaarsemad erinevad põletused, vigastused muruniidukiga, aga ka koera-, rästiku- ja putukahammustused.

«15 aastat tagasi oli väga palju rulatraumasid, sellele järgnes mitu aastat, kus domineerisid rulluisuõnnetused. Edasi saabus batuudiperiood, mis põhimõtteliselt kestab tänaseni, kuid viimase paari aasta jooksul on tuntavalt kasvanud ka jalg- ja eriti tõukerattatraumade osakaal,» lisab Lukanenok.

Lapsed ja noored, kelle liiklemiskogemus on väike, ei adu, kui hullusti võib suurel kiirusel kihutades kukkuda ning ennast vigastada.

«Väga palju õnnetusi juhtub lastega rulaparkides, rampidel ja batuutidel, kui tehakse saltosid ja muid trikke ning maandutakse valesti, kas seljale või pea ees,» selgitab dr Kritt.

Luumurde, aga ka põrutusi saavad lapsed näiteks kõrgetelt ronimisredelitelt ja kiikedelt alla kukkudes või ka hüpates. «Kui nähtavat vigastust ei ole, kuid laps kurdab valu, võiks valusale kohale panna peale apteekides müüdavat põrutusgeeli,» õpetab traumatoloogiaosakonna õendusjuht Ülle Gents.

Gents lisab, et põrutusgeeli ei tohi panna lahtisele haavale, sest see hakkab väga kipitama. Kui valu järele ei anna, tuleks pöörduda traumapunkti, et arst saaks vigastuse tõsidust hinnata.

Mitmerattalistega sõites on oluline turvavarustus ja liiklusreeglid

«Rataste ja ruladega trikitajatel peaksid kindlasti olema põlve- ja randmekaitsmed ning kiiver, kuid paraku on sageli mõni nimetatutest või kõik puudu,» räägib dr Kritt.

Viimastel aastatel on populaarsust kogunud elektritõukerattad «Teismelised sõidavad sageli mitmekesi koos ühe tõukeratta peal, seejuures mitte ainult kergliiklusteedel, vaid ka autode vahel ja ilma kiivrita ning mõnikord veel ka alkoholijoobes.

Nad ei mõtle sellele, et mõni inimene võib ootamatult keset teed seisma jääda või neile ette astuda; samuti võib kõrvalteelt läheneda teine samamoodi kihutav rattur. Lapsed ja noored, kelle liiklemiskogemus on väike, ei adu, kui hullusti võib suurel kiirusel kihutades kukkuda ning ennast vigastada,» räägib dr Kritt.

Asfaldil kukkudes on haavas mitmeid liiva- või kivitükke, seetõttu tuleks haava puhastada voolava veega ning seejärel asetada haavale kuiv side. «Ettevaatlik tasub olla ka erinevate haavasalvide kasutamisega, sest kui täpselt ei tea, mida haavale pannakse, võib see asja hoopis hullemaks teha,» selgitab dr Kritt.