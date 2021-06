Just selle puudus võib põhjustada vererõhuprobleeme

Kaltsium ja kaalium on otseselt seotud vererõhu reguleerimisega. Hiljuti tehtud uuringus leiti, et ka tsingil võib olla oma osa seal mängus, vahendab MedicalNewsToday .

«Enam kui 60.aasta tagused avastused on kinnitanud, et veresooni ümbritsevas lihases on kaltsiumi ja kaaliumi tase kontrollinud nende laienemist ja kokkutõmbumist,» ütlevad hiljutise uuringu autorid. Need samad teadlased leidsid ootamatult, et ka tsink võib mängida rolli veresoonte laienemisel.